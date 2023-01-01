Алёна Бронникова В ходе СВО погиб младший сержант из Березников Антон Куклин Мужчину посмертно наградили орденом Мужества Поделиться Твитнуть

Фото из группы "ЧП ДТП Пермь", сайт "ВКонтакте"

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Соликамска Пермского края Антон Куклин. За боевые заслуги командир отделения младший сержант посмертно награждён орденом Мужества, сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Березников. Ведомство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Антону Куклину было 38 лет. Информация о том, как он попал на СВО, отсутствует. Известно, что военную службу он проходил с 2003 по 2005 год, и проявил себя как дисциплинированный и мужественный служащий. В Березниках мужчина работал в строительно-монтажном тресте «Химмашсервис».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае состоятся церемонии прощания с погибшими на СВО бойцами ЧВК «Вагнер» Николаем Пирожковым и Михаилом Кочневым.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.