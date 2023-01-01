Елена Синица В Пермском округе пчеловодам посоветовали не выпускать пчёл несколько дней В территории начинается обработка посевов пестицидами Поделиться Твитнуть

С 20 мая по 20 июня с 08.00 до 22.00 Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и ООО «Предуралье» проведёт химическую обработку пестицидами посевов в некоторых территориях. Об этом сообщает пресс-служба Пермского муниципального округа.

Так, обработка будет проводиться в Лобаново, Буртыме, Клестятах, Касимово, Козыбаево, Бершети.

Чтобы пчёлы не погибли, пчеловодов попросили ограничить их вылет на 3-4 суток.





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