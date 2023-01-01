Елена Синица Пермская мэрия предоставила помещения волонтёрским организациям, поддерживающим бойцов СВО Теперь они разместятся по ул. Хохрякова, 25 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми предоставила помещения волонтёрским организациям, поддерживающим бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь они разместятся по ул. Хохрякова, 25. Известно, что в новом помещении будут работать организации «Мы вместе», «Помощь здесь» и «Молот — наш Пермский танковый батальон».

Так, например, участники волонтёрского центра «Молот — наш Пермский танковый батальон» занимаются плетением маскировочных сетей, производством тактических носилок и других необходимых в полевых условиях вещей. Кроме этого, они отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий. Волонтёрскому центру было необходимо помещение, так как всё это время он размещался на коммерческих площадях.









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