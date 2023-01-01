Максим Артамонов
В Перми чиновники проверили берег Камы с пятью холмами и могильными плитами
Фотографии странной инсталляции публиковались в городских пабликах
Сотрудники администрации Кировского района Перми проверили пляж на Каме в районе Красавинского моста, где в начале этой недели якобы обнаружены холмики из песка и гальки с каменными плитами, напоминающими захоронения. Эти сообщения встревожили горожан.
В пресс-службе мэрии сообщили, что «на месте ничего не обнаружено», — пишет «Аиф-Прикамье».
Напомним, 15 мая житель Закамска написал, что обнаружил на берегу Камы холмики с фотографиями людей на могильных плитах. Всего их было пять. Он опубликовал фотографию странной инсталляции в паблике «ЧП Пермь» ВКонтакте.
Судя по фотографии, холмики были сделаны из песка и гальки, сверху положены каменные плиты с портретами людей — четырёх мужчин и одной женщины. Сооружения были похожи на могилы.
В пресс-службе полиции тогда пояснили, что к ним не поступало никакой информации об этом инциденте.
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