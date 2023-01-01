Максим Артамонов В Перми на берегу Камы горожане обнаружили пять холмов с могильными плитами «Инсталляция» была сделана у Красавинского моста Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ЧП-Пермь "ВКонтакте"

В Перми на правом берегу Камы в районе Красавинского моста местный житель обнаружил холмики с фотографиями людей на могильных плитах. Всего их было пять. Об этом сообщается в паблике ЧП Пермь ВКонтакте, где очевидец опубликовал фотографию странной инсталляции.

Холмики сделаны из песка и гальки, сверху положены каменные плиты с портретами людей. Сооружения похожи на могилы.

Для чего это сделано и кем, неизвестно, как и то, являются ли размещённые на плитах фотографии портретами реальных людей.

«Новый компаньон» обратился с запросом в полицию. В пресс-службе ведомства пояснили, что к ним пока не поступало никакой информации об этом инциденте.

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