Восток Пермского края 18 мая затянуло дымкой из-за лесных пожаров Очаги возгорания находятся в Свердловской области Поделиться Твитнуть

В четверг, 18 мая, системами видеонаблюдения «Лесохранитель» зафиксирован смог на востоке Пермского края. Кадры распространил Пермский лесопопожарный центр.

Как пояснили ТК «Рифей» в минприроды Прикамья, дымку и запах гари принесло ветром из Свердловской области, где продолжают гореть леса.

Ситуация в соседнем регионе остаётся сложной. На 17 мая там с начала сезона уже зафиксировано 405 лесных пожаров, их площадь превысила 171 тыс. га. Для сравнения, в Прикамье за тот же период произошло 36 лесных пожаров на площади 102 га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.