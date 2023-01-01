Алёна Бронникова В Перми на Парковом установлен каркас нового спортивного комплекса Сдача объекта планируется к концу 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми работы по строительству нового спорткомплекса на месте снесённых аварийных домов по ул. Подлесной, 41 ведутся по установленному графику. Об этом депутатам рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

«Предметом соглашения муниципально-частного партнёрства является создание спортивного комплекса по ул. Подлесной, 41 в Дзержинском районе Перми. На сегодняшний день работы производятся по графику. Уже установлен каркас здания, идёт устройство котельной, проведены работы по тепломеханике. Фактический срок сдачи объекта по графику — конец 2023 года», — сообщила она.

Строительство спорткомплекса ведёт компания ООО «Мира инвест». На его площади в 3,5 тыс. кв. м планируется разместить два круглогодичных теннисных корта, открытую летнюю площадку и зал общей физической подготовки. Объём инвестиций в проект составил 46,5 млн руб.

Инвестор «Мира инвест» в конце 2021 года подготовил проект, согласно которому на трёх арендованных у города участках планируется построить спорткомплекс. Соглашение о муниципально-частном партнёрстве с администрацией было заключено в январе 2022 года.





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