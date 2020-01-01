Мария Сыропятова На Парковом может появиться спорткомплекс с теннисными кортами за 46,5 млн руб. В случае подписания соглашения спорткомплекс инвестором должен быть возведён за полтора года Поделиться Поделиться Твитнуть

Инвестор ООО «Мира инвест» готов вложить в проект спорткомплекса с теннисными кортами в микрорайоне Парковый (ул.Подлесная, 41) 46,5 млн руб. Согласно проекту договора муниципального частного партнерства, ООО «Мира инвест» получит в аренду три участка земли общей площадью 3 тыс. 478 кв.м.

Ранее три жилых дома на этих участках были расселены мэрией Перми по программе аварийного и ветхого жилья. В течении полутора лет после подписания соглашения инвестор должен построить спортивный объект, после ввода в эксплуатацию ООО «Мира инвест» получит возможность зарегистрировать права собственности на спорткомплекс.

Общая площадь одноэтажного спорткомлекса составит 3 тыс. кв.м., площадь объекта капстроя — 1,5 тыс. кв.м. Открытая спортплощадка займёт ещё 600 кв.м.





В спорткомплексе должно быть не менее 2-ух круглогодичных теннисных корта с покрытием «Хард» размером не менее 34 на 16 метров. Также согласно проекту договора должен быть возведено не менее одного летнего теннисного корта на открытой спортплощадке размером не менее 34 на 16 метров.





Дополнительно должно быть оборудовано не менее восьми раздевалок с душевыми кабинами, санузел для посетителей и персонала, зал общей физической подготовки, а также комната для клиентов и родителей.

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