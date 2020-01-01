Мария Сыропятова
На Парковом может появиться спорткомплекс с теннисными кортами за 46,5 млн руб.
В случае подписания соглашения спорткомплекс инвестором должен быть возведён за полтора года
Инвестор ООО «Мира инвест» готов вложить в проект спорткомплекса с теннисными кортами в микрорайоне Парковый (ул.Подлесная, 41) 46,5 млн руб. Согласно проекту договора муниципального частного партнерства, ООО «Мира инвест» получит в аренду три участка земли общей площадью 3 тыс. 478 кв.м.
Ранее три жилых дома на этих участках были расселены мэрией Перми по программе аварийного и ветхого жилья. В течении полутора лет после подписания соглашения инвестор должен построить спортивный объект, после ввода в эксплуатацию ООО «Мира инвест» получит возможность зарегистрировать права собственности на спорткомплекс.
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