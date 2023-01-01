Алёна Бронникова В Пермь к Дню города поступят новые трамваи В течение года планируется поставка 30 вагонов Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми

Власти Перми ожидают поставку новых трамваев к Дню города 12 июня. Об этом рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 17 мая.

«До Дня города "Мовиста Регионы Пермь" планирует начать поставку трамваев. Это будет не вся партия, но, по крайней мере, начало поставок должно произойти. В целом в этом году поступит 30 трамваев», — сообщил чиновник.

Он добавил, что выделенные из федерального бюджета деньги только сейчас начинают доходить до региона. В ближайшее время ожидается их поступление в Пермь.

В ноябре 2022 года власти столицы Прикамья подписали концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Пермь» о модернизации трамвайной сети. В течение 2023-2025 годов планируется провести ремонт 35 км трамвайных путей, закупить 44 новых вагона и модернизировать трамвайное депо Балатово и семь тягловых подстанций. Постановление о выделении денег на реализацию проектов российское правительство подписало в начале апреля текущего года.





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