Жителя Березников после смертельного ДТП приговорили к семи годам колонии В аварии погибли два человека и один получил тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниковском городском суде Пермского края вынесен приговор местному жителю, по вине которого произошло ДТП с человеческими жертвами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года водитель легкового автомобиля, двигаясь с превышением скорости, проехал на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате двое пассажиров скончались на месте. Водителю второго автомобиля причинён тяжкий вред здоровью.

Виновный отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с мужчины в пользу одного из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 200 тыс. руб.

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