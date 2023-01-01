В Перми в продажу поступили транспортные карты с дизайном к 300-летию города Тираж «юбилейных» карт — 3 тысячи экземпляров Поделиться Твитнуть

В Перми начали продавать транспортные карты со специальным дизайном, приуроченным к 300-летию Перми. Тираж составил 3 тыс. экземпляров. Об этом сообщили в дептрансе.

Функционально карта не отличается от остальных — её можно использовать, как электронный кошелёк или проездной. Особенностью стало только праздничное оформление с логотипом 300-летия Перми.

Весь тираж поступил в продажу в отделения Почтабанка, находящиеся по ул. Ленина, 68 и ул. Ленина, 28.

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