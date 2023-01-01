В Пермском крае появится три региональных реестра по такси Нововведения связаны с требованием федерального законодательства Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае появится сразу три региональных реестра по такси. Документы будут содержать информацию о водителях, транспортных средствах и службах такси. Об этом сообщает telegram_канал Заксобрания Прикамья.

Кроме того, регион получит целый ряд полномочий в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в том числе таких, как выдача разрешений и лицензий водителям и службам такси. Последние будут обязаны заключать договор с перевозчиком и нести ответственность перед пассажиром за безопасность поездки.

Нововведения связаны с требованием федерального законодательства. Проект регионального закона уже внесен в краевой парламент. Депутаты рассмотрят его на ближайшем заседании 25 мая в двух чтениях. При этом федеральный закон вступит в силу с сентября этого года, а его отдельные положения с сентября 2025 года.

Отмечается, что проектом закона сохранено требование к цветовой гамме кузова легкового такси, принятого в Прикамье весной прошлого года.

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