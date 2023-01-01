Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Триумф» отмечает «красивую дату» Частной филармонии исполняется семь лет Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Уникальная в российских масштабах институция – частная филармония «Триумф» 19 мая отмечает семилетие.

Частных концертных агентств несметное множество, но среди них практически нет тех, у которых есть своя постоянно действующая площадка. В России так принято, что либо одно, либо другое: отдельно агентства, которые устраивают концерты и спектакли, отдельно – площадки, которые сдаются этим агентствам в аренду. А тут – уникальный симбиоз: продюсерская компания и концертный зал в одних руках. Это позволяет команде «Триумфа» во главе с директором Марией Зуевой и арт-директором Сергеем Аристовым не только устраивать концерты, но и продюсировать спектакли и целые фестивали.

«Триумф» был открыт при поддержке Теодора Курентзиса и Пермского театра оперы и балета, которым он в ту пору руководил. С тех пор театр и дирижёр разошлись, но общего отпрыска, пусть уже и повзрослевшего, продолжают любить одинаково. Театр и MusicAeterna продолжают сотрудничество с частной филармонией, а арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов является по совместительству продюсером вокального ансамбля MusicAeterna4.

Работа частной филармонии не ограничивается концертным залом на ул. Ленина, 44, «Триумф» сотрудничает с католическим костёлом и лютеранской кирхой: там проходят органные концерты и концерты духовной музыки.

Второй год подряд «Триумф» становится клубом Дягилевского фестиваля, а в нынешнем сезоне в его фойе открылась художественная галерея.

В праздничный вечер 19 мая в специальной концертной программе (12 +) прозвучит музыка семи культурных эпох, от Ренессанса до XXI века, будет представлена классическая и современная хореография. На сцене частной филармонии соберутся ведущие оперные солисты Наталья Буклага, Гарри Агаджанян, Наталия Ляскова и Наталья Кириллова, артисты Пермского балета Анастасия Берсенева, Вероника Некрасова, Дарья Сизова, Екатерина Зинкович и Елена Соколова, камерный оркестр «Орфей», артисты современного балета Владимир и Ксения Кирьяновы.

После концерта состоится вечеринка (18 +) с музыкой инди-групп и диджейскими сетами.

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