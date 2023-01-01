Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Триумф» отмечает «красивую дату»
Частной филармонии исполняется семь лет
Уникальная в российских масштабах институция – частная филармония «Триумф» 19 мая отмечает семилетие.
Частных концертных агентств несметное множество, но среди
них практически нет тех, у которых есть своя постоянно действующая площадка. В
России так принято, что либо одно, либо другое: отдельно агентства, которые
устраивают концерты и спектакли, отдельно – площадки, которые сдаются этим
агентствам в аренду. А тут – уникальный симбиоз: продюсерская компания и
концертный зал в одних руках. Это позволяет команде «Триумфа» во главе с
директором Марией Зуевой и арт-директором Сергеем Аристовым не только
устраивать концерты, но и продюсировать спектакли и целые фестивали.
«Триумф» был открыт при
поддержке Теодора Курентзиса и Пермского театра оперы и балета, которым он в ту
пору руководил. С тех пор театр и дирижёр разошлись, но общего отпрыска, пусть
уже и повзрослевшего, продолжают любить одинаково. Театр и MusicAeterna продолжают сотрудничество с
частной филармонией, а арт-директор «Триумфа» Сергей Аристов является по
совместительству продюсером вокального ансамбля MusicAeterna4.
Работа частной филармонии не ограничивается концертным залом
на ул. Ленина, 44, «Триумф» сотрудничает с католическим костёлом и лютеранской
кирхой: там проходят органные концерты и концерты духовной музыки.
Второй год подряд «Триумф» становится клубом Дягилевского
фестиваля, а в нынешнем сезоне в его фойе открылась художественная галерея.
В праздничный вечер 19 мая в специальной концертной
программе (12 +) прозвучит музыка семи культурных эпох, от Ренессанса до XXI
века, будет представлена классическая и современная хореография. На сцене частной
филармонии соберутся ведущие оперные солисты Наталья Буклага, Гарри Агаджанян,
Наталия Ляскова и Наталья Кириллова, артисты Пермского балета Анастасия
Берсенева, Вероника Некрасова, Дарья Сизова, Екатерина Зинкович и Елена
Соколова, камерный оркестр «Орфей», артисты современного балета Владимир и
Ксения Кирьяновы.
После концерта состоится вечеринка (18 +) с музыкой
инди-групп и диджейскими сетами.
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