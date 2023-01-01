Алёна Бронникова В Перми обсудят инклюзивные технологии для реабилитации участников СВО Мероприятие пройдёт в рамках «Дней пермского бизнеса» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Развитие инклюзивных технологий в различных сферах для помощи мобилизованным, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям обсудят на круглом столе 24 мая с 10:00 до 11:30 в рамках форума «Дни пермского бизнеса», организованного Пермской торгово-промышленной палатой. Об этом на заседании краевого правительства сообщила глава краевого Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Анна Быкова.

«Отдельное внимание мы посвящаем теме специальной военной операции. В рамках сессии по социальному предпринимательству пройдут площадки по развитию инклюзивных технологий для реабилитации тех, кто возвращается со специальной военной операции», — рассказала она.

На официальном сайте форума в программе указаны спикеры сессии. Представители власти Пермского края и некоммерческих организаций поделятся кейсами по совместным проектам реализуемой помощи.

«Дни пермского бизнеса» пройдут 23 и 24 мая под лозунгом «Реальный мир — реальные возможности». Ранее стало известно, что Герой России, космонавт Сергей Авдеев приедет в Пермь, чтобы принять участие в работе секции по инновационному и технологическому предпринимательству.





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