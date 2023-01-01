В мае Пермь посетит российский космонавт Сергей Авдеев Он примет участие в «Днях пермского бизнеса» Поделиться Твитнуть

Сергей Авдеев / фото: axion.ru

Герой России, космонавт Сергей Авдеев 23 мая примет участие в «Днях пермского бизнеса», организованных Пермской торгово-промышленной палатой. Об этом сообщает telegram-канал ПТПП.

В 90-е годы Сергей Авдеев трижды летал на космическую станцию «Мир» на кораблях «Союз» в качестве бортинженера. В 1999 году после третьего полёта Авдеев стал абсолютным рекордсменом по пребыванию в космосе — 747 суток 14 часов и 12 минут. Этот рекорд был побит в 2005-м. Однако Авдеев так и остался рекордсменом по длительности пребывания на орбитальной станции «Мир».

В настоящее время Сергей Авдеев продолжает заниматься исследованиями и разработками в профильном для космической отрасли ЦНИИмаш. На «Днях пермского бизнеса» он примет участие в работе секции по инновационному и технологическому предпринимательству. Она пройдёт 23 мая с 13:00 в Perm Expo (ш. Космонавтов, 59).

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