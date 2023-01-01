Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Доме актёра пройдут читки документальных пьес о Перми
Проект «Пермь и пермяки» сопровождается фотовыставкой
На площадке Дома актёра в конце мая пройдут читки пьес о Перми, созданных на основе реальных интервью и других документальных материалов. Три автора пьес – молодые люди, уже имеющие различный литературный опыт, но никогда не пробовавшие себя в драматургии, писали их под кураторством Александра Югова – автора нескольких документальных пьес, которые идут в разных театрах России.
В читках заняты будущие артисты – студенты колледжей,
театральных школ и Института культуры.
Пьесы созданы на основе интервью, собранных кураторами проекта
осенью 2022-го и зимой 2023 годов. Всего было собрано около ста интервью.
Куратор проекта Марина Зорина говорит,
что общая канва документальной трилогии – это прошлое, настоящее и будущее
Перми.
Первая пьеса – «Пермь единственная» (12+), автор идеи и
составитель Светлана Чекулина, режиссёр Лев Островский. Заголовок пьесы
обыгрывает названия пермских вокзалов – «Пермь I» и «Пермь II». Речь идёт о том, как люди приезжают
в Пермь. Герои интервью рассказывают, как они добирались в Пермь, как впервые
встретились с этим городом, как начали обживаться. Это очень важные для героев
воспоминания, и пьеса сделана в жанре «непричёсанного» вербатима, где речь
героев практически не подвергалась редактуре.
18 мая, 19:00, по регистрации
Вторая пьеса – «Чужой?» (12+) Оли Школиной в постановке
Ивана Кустова – создана в формате ток-шоу. Шесть человек разговаривают о
сегодняшнем дне Перми, о том, как живётся в этом городе, что волнует пермяков.
В пьесе использованы цитаты из интервью и комментарии пользователей группы «Пермь Активная»
ВКонтакте.
22 мая, 19:00, по регистрации
Третья пьеса – «Пермь, я люблю тебя?» (12+), автор идеи и
составитель Анна Шестакова, режиссёр Ирина Килунина – это драма в соцсетях. Её
герои – совсем молодые люди, перед которыми стоит выбор: остаться в Перми или
уехать?
31 мая, 19:00, по регистрации
Читки пьес – это лишь одна из составных частей проекта
«Пермь и пермяки». Событие включает в себя ещё и фотовыставку «Пермь в лицах» в
фойе Дома актёра. На конкурс портретов пермяков фотолюбители прислали более 500
фотографий, для выставки были выбраны 39.
Проект оказался по-настоящему народным: все герои интервью и
авторы записей в соцсетях, а также их друзья и родственники непременно хотят
присутствовать на читках. Регистрация на 18 мая уже закрыта, и Марина Зорина
думает о том, чтобы повторить серию читок.
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