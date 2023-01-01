Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Доме актёра пройдут читки документальных пьес о Перми Проект «Пермь и пермяки» сопровождается фотовыставкой Поделиться Твитнуть

фото Елены Ангальт

На площадке Дома актёра в конце мая пройдут читки пьес о Перми, созданных на основе реальных интервью и других документальных материалов. Три автора пьес – молодые люди, уже имеющие различный литературный опыт, но никогда не пробовавшие себя в драматургии, писали их под кураторством Александра Югова – автора нескольких документальных пьес, которые идут в разных театрах России.

В читках заняты будущие артисты – студенты колледжей, театральных школ и Института культуры.

Пьесы созданы на основе интервью, собранных кураторами проекта осенью 2022-го и зимой 2023 годов. Всего было собрано около ста интервью. Куратор проекта Марина Зорина говорит, что общая канва документальной трилогии – это прошлое, настоящее и будущее Перми.

Первая пьеса – «Пермь единственная» (12+), автор идеи и составитель Светлана Чекулина, режиссёр Лев Островский. Заголовок пьесы обыгрывает названия пермских вокзалов – «Пермь I» и «Пермь II». Речь идёт о том, как люди приезжают в Пермь. Герои интервью рассказывают, как они добирались в Пермь, как впервые встретились с этим городом, как начали обживаться. Это очень важные для героев воспоминания, и пьеса сделана в жанре «непричёсанного» вербатима, где речь героев практически не подвергалась редактуре.

18 мая, 19:00, по регистрации

Вторая пьеса – «Чужой?» (12+) Оли Школиной в постановке Ивана Кустова – создана в формате ток-шоу. Шесть человек разговаривают о сегодняшнем дне Перми, о том, как живётся в этом городе, что волнует пермяков. В пьесе использованы цитаты из интервью и комментарии пользователей группы «Пермь Активная» ВКонтакте.

22 мая, 19:00, по регистрации

Третья пьеса – «Пермь, я люблю тебя?» (12+), автор идеи и составитель Анна Шестакова, режиссёр Ирина Килунина – это драма в соцсетях. Её герои – совсем молодые люди, перед которыми стоит выбор: остаться в Перми или уехать?

31 мая, 19:00, по регистрации

Читки пьес – это лишь одна из составных частей проекта «Пермь и пермяки». Событие включает в себя ещё и фотовыставку «Пермь в лицах» в фойе Дома актёра. На конкурс портретов пермяков фотолюбители прислали более 500 фотографий, для выставки были выбраны 39.

Проект оказался по-настоящему народным: все герои интервью и авторы записей в соцсетях, а также их друзья и родственники непременно хотят присутствовать на читках. Регистрация на 18 мая уже закрыта, и Марина Зорина думает о том, чтобы повторить серию читок.

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