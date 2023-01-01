Елена Синица Сотрудников ПАО «Мотовилихинские заводы» задержали по подозрению в кражах Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия на ПАО «Мотовилихинские заводы». По информации «Коммерсантъ-Прикамье», проверку организовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка.

Сейчас расследуется уголовное дело о краже металла в составе организованной группы лиц. Дело находится в производстве следственных органов ГУ МВД.

Как говорят собеседники издания, металл, который закупало предприятие, вывозили за его территорию по фиктивным документам. После его продавали третьим лицам. На данный момент объём украденного и сумма ущерба устанавливаются.

Задержаны четыре или пять человек. Часть из них — работники машхолдинга, которые не являются руководящими сотрудниками, другие отношения к предприятию не имеют.

В пресс-службе завода «Новому компаньону» прокомментировали ситуацию:

— В марте 2023 года службой безопасности ПАО «Мотовилихинские заводы» совместно с АО «РТ-Охрана» пресечена попытка хищения двумя рядовыми работниками предприятия выпускаемой металлургической продукции. Сумма предотвращенного ущерба составила более 400 тыс. рублей. По данному факту руководством предприятия подано заявление в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время администрацией ПАО «Мотовилихинские заводы» оказывается полное содействие правоохранительным органам в выявлении всех лиц причастных к попытке хищения и документировании иных возможных фактов противоправной деятельности. Предоставление пресс-службой завода дополнительной информации ограничено тайной следствия, в связи с чем для ее получения рекомендуем обращаться в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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