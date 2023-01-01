Алёна Бронникова Три КДН Прикамья получат по 70 тысяч рублей за победу в краевом конкурсе Среди победителей оказались три района Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края утвердили списки победителей ежегодного конкурса муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав. Сотрудники органов с наиболее результативными показателями эффективности деятельности награждаются премиями.

Определение лучших производится по трём группам в зависимости от численности детского населения — при количестве свыше 10 тыс., от 4 до 10 тыс. и до 4 тыс. Победителям в каждой группе начисляется по 70 тыс. руб., за второе место участники получают по 50 тыс. руб., а за третье — 30 тыс. руб. Работа КДН оценивается по 13 показателям, в числе которых учитывается уровень преступности, опасных деяний и правонарушений подростков и их родителей, гибель, суицидальные попытки, аборты.

По итогам конкурса в первой группе лидерами оказались три района Перми. Первое место заняла КДН Дзержинского района, второе — Свердловского, третье — Кировского. Во второй группе участников, численность детского населения которых составляет от 4 до 10 тыс., места распределились между Карагайским, Очёрским и Осинским округами соответственно. В самой малочисленной группе на первом месте оказался Берёзовский муниципальный округ, на втором — Частинский, а на третьем — Гайнский округа.

«Проектом постановления утверждается список победителей конкурса и размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований для награждения комиссий, ставших победителями конкурса. Средства направляются непосредственно на премирование рядовых сотрудников аппарата муниципальных комиссий», — сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров на заседании правительства Пермского края 17 мая.

Кроме того, власти отметили снижение суммарного показателя детского неблагополучия за последние годы. По словам Сергея Никифорова, за пять лет он снизился на 25%.





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