Елена Синица

В Прикамье мужчина на «Лада Гранта» съехал в реку и утонул

Всё произошло в Березниках

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фото: ГИБДД

В Пермском крае водитель отечественной легковушки съехал в реку и утонул. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как рассказали в ГИБДД, всё случилось 13 мая около 10:00 в Березниках. За рулём «Лады» был мужчина 44-х лет, он съехал в реку Зырянка. Машина полностью ушла под воду, в результате чего водитель утонул.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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