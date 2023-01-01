За месяц в Пермском крае стоимость товаров и услуг выросла на 0,5% Цены на продовольствие выросли на 0,1% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В апреле 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,5%, об этом сообщает Пермьстат.

Увеличение стоимости в продовольственном секторе потребительского рынка составило 0,1%.

Заметный прирост цен зафиксирован на масло оливковое (на 7,8%), колбасу полукопчёную и варёно-копчёную (на 4,9%), какао (на 4,6%), молоко для детей (на 4,4%), рис (на 4%), сухие супы в пакетах (на 3,1%), сахар (на 2,7%), рыбу мороженную неразделанную (на 2,5%), кофе натуральный растворимый (на 2,4%), свинину (на 2,1%).

В то же время, в диапазоне от 0,8 до 5% дешевели варёные колбасы, питьевое молоко, мясные консервы, сосиски, сардельки, сыры, яйца куриные, конфеты шоколадные, маргарин, консервы овощные для детского питания, детский творог, гречневая крупа, чёрный байховый пакетированный чай, варенье, джем, повидло.

Изменилась стоимость всего обследуемого ассортимента овощной продукции. Цены на фрукты (виноград, яблоки, бананы, груши, лимоны), сухофрукты и орехи увеличились на 0,2-9,2%, за исключением апельсинов, которые стали дешевле по сравнению с мартом на 4,7%.

Напитки безалкогольные подорожали на 0,8%.

Цены на отдельные группы непродовольственных товаров изменялись разнонаправленно. Отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий подорожали на 0,1-5,9%.

Стоимость некоторых моющих и чистящих средств стала ниже по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9-2,9%. Индексы цен на парфюмерно-косметические товары сложились в диапазоне от 93,3% на кремы для лица до 103,4% на туши для ресниц.

Отмечалось снижение цен на мебель на 0,1%.

Стоимость электротоваров продолжала меняться разносторонне: максимальное её уменьшение зафиксировано на миксеры и блендеры (на 4,5%). Одновременно на 0,1-3,1% подорожали лампы, утюги, батарейки электрические, электрочайники. Также выросли цены на моноблоки, планшетные компьютеры, мониторы и персональные компьютеры — на 1,5-4,1%.

Произошло удешевление по группе телерадиотоваров (на 4,1%) и средств связи (на 2,1%).

В анализируемом периоде произошёл рост цен на некоторые виды строительных материалов: на 0,1-6,6% стали дороже плитка керамическая, обои виниловые, гипсокартон, доски обрезные, металлочерепица, еврошифер. Стоимость цемента, кирпича и плит древесностружечных снизилась в пределах 1%.

В апреле произошло удорожание ювелирных изделий из золота на 5,6%.

Зафиксировано увеличение стоимости новых легковых автомобилей иностранной марки (на 0,7%) и импортных подержанных автомобилей (на 1,9%), а также шин для легковых автомобилей (на 2,2%).

Бензин автомобильный различных марок стал дороже по сравнению с мартом на 0,5-0,8%.

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) сложились в диапазоне от 95,8% на смекту до 105,1% на дротаверин. Аналогичные показатели на медикаменты, не входящие в группу ЖНВЛП, составили 95,7-104,6%.

Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало увеличение стоимости проезда на поездах дальнего следования (на 12,5%), услуг зарубежного туризма (на 7,4%), услуг банков (на 6%), услуг пассажирского транспорта (на 4%).

В сфере оказания бытовых услуг населению отмечено увеличение стоимости услуг химчисток и прачечных (на 3%), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 2,1), ремонта жилищ (на 0,9%), услуг парикмахерских (на 0,4%).

Вновь заметно подешевел в апреле полёт в салоне экономического класса самолёта на 4,6%.

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