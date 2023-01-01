В Осинском округе Прикамья сегодня простятся с двумя бойцами СВО Николай Пирожков и Михаил Кочнев были бойцами ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

Николай Пирожков и Михаил Кочнев / фото: администрация Осинского округа

В Осинском городском округе Пермского края состоится прощание с двумя военнослужащими, которые погибли в зоне СВО, — бойцами ЧВК «Вагнер» Николаем Пирожковым и Михаилом Кочневым, об этом сообщили в местной администрации.

«Николай Пирожков и Михаил Кочнев показали пример мужества и героизма на поле боя и до конца остались верными воинской присяге», — говорится в информации.

Чиновники и депутаты местной думы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

17 мая состоятся официальные церемонии прощания с военнослужащими. В 10 часов в последний путь проводят Михаила Кочнева по адресу: г. Оса, ул. Советская, 95, в 12 часов в Пальском доме культуры по адресу: с. Паль, ул. Садовая, 1 попрощаются с Николаем Пирожковым.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб боец из Пермского края Филипп Шишигин, награждённый медалью Минобороны РФ.





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