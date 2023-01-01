В ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Филипп Шишигин Ему было 27 лет Поделиться Твитнуть

Филипп Шишигин / фото: vk.com/solkadm

Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель города Соликамска Пермского края Филипп Шишигин. Об этом сообщили в местной администрации, выразив глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в информации.

Филипп Шишигин родился 12 марта 1995 года в Соликамске. Учился в школе №7, с детства увлекался спортом: легкой атлетикой, тайским боксом, хоккеем.

В 2013 году он был призван на срочную военную службу, которую проходил в войсках ПВО на границе Армении и Турции.

9 мая 2014 года Филипп был награждён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

После демобилизации Шищигин сначала работал в охранном агентстве «Шериф», затем в СКРУ -1 ПАО «Уралкалий».

Прощание с погибшим состоится 17 мая в 11:00 в ЦРТДиЮ «Звездный».

Ранее сообщалось ,что в ходе спецоперации погиб командир танкового взвода из Перми Руслан Ажгихин. Похороны состоятся 18 мая.

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