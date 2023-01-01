В ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Филипп Шишигин
Ему было 27 лет
Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб житель города Соликамска Пермского края Филипп Шишигин. Об этом сообщили в местной администрации, выразив глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
«Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в информации.
Филипп Шишигин родился 12 марта 1995 года в Соликамске. Учился в школе №7, с детства увлекался спортом: легкой атлетикой, тайским боксом, хоккеем.
В 2013 году он был призван на срочную военную службу, которую проходил в войсках ПВО на границе Армении и Турции.
9 мая 2014 года Филипп был награждён медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».
После демобилизации Шищигин сначала работал в охранном агентстве «Шериф», затем в СКРУ -1 ПАО «Уралкалий».
Прощание с погибшим состоится 17 мая в 11:00 в ЦРТДиЮ «Звездный».
Ранее сообщалось ,что в ходе спецоперации погиб командир танкового взвода из Перми Руслан Ажгихин. Похороны состоятся 18 мая.
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