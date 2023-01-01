В ходе спецоперации погиб командир танкового взвода из Перми Руслан Ажгихин
Похороны состоятся 18 мая
В ходе специальной военной операции на Украине 29 апреля погиб командир танкового взвода «Молот» пермяк Руслан Ажгихин, об этом сообщается в teleram-канале «Молот — Наш Пермский танковый батальон». Семье погибшего выразили соболезнования. У Руслана остались жена и дочь.
Прощание с военнослужащим состоится в четверг, 18 мая, в 11 часов в Доме офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59).
«Похоронен Руслан будет в Почетном квартале на Северном кладбище г. Пермь, рядом со своими боевыми товарищами из танкового батальона «Молот» «Фомой» и «Халком», — говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронили погибшего в спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Андрея Печкина.
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