В Пермском крае похоронили погибшего в спецоперации Андрея Печкина
Он был бойцом ЧВК «Вагнер»
В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Берёзовского округа Пермского края Андрей Печкин, об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования его родным и близким.
«Простились с погибшим в специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Печкиным Андреем Михайловичем», — говорится в информации.
Известно, что погиб Андрей ещё 24 февраля, обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в боях за Артёмовск (Бахмут) погиб 28-летний житель Соликамска Богдан Валеев. Его похоронят 18 мая.
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