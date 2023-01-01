В Пермском крае похоронили погибшего в спецоперации Андрея Печкина Он был бойцом ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

Андрей Печкин / фото: vk.com/berra_adm

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Берёзовского округа Пермского края Андрей Печкин, об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования его родным и близким.

«Простились с погибшим в специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер» Печкиным Андреем Михайловичем», — говорится в информации.

Известно, что погиб Андрей ещё 24 февраля, обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в боях за Артёмовск (Бахмут) погиб 28-летний житель Соликамска Богдан Валеев. Его похоронят 18 мая.

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