В боях за Артёмовск погиб 28-летний житель Соликамска Богдан Валеев Похороны состоятся 18 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В боях в центре города Бахмут (Артёмовск) 28 апреля погиб участник специальной военной операции из Соликамска Пермского края Богдан Валеев. Об этом в социальных сетях сообщила мать военнослужащего.

«В моем сердце ты всегда будешь жить. Я горжусь тобой», — написала женщина.

Жители Прикамья в комментариях к записи выражают соболезнования: «Скорбим вместе с Вами! Держитесь!»

Богдану Валееву было 28 лет. У него остался сын.

Прощание с погибшим состоится 18 мая в 11:00 по адресу: Соликамск, ул. Молодёжная, 2А. Отпевание будет проходить в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Боровой в 12:00.

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