В Пермском крае в ванной утонул годовалый ребёнок Мать приговорили к исправительным работами Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Соликамске решением суда местная жительница признана виновной в гибели свой годовалой дочери. Женщину приговорили к одному году и 11 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В материалах дела сказано, что девочка утонула во время купания в ванной. Мать на какое-то время оставила её без присмотра. Из-за неосторожных действий девочка упала в воду и захлебнулась. Женщина вызвала скорую помощь. Но спасти ребёнка не удалось.

Жительнице Соликамска было предъявлено обвинение в оставлении малолетнего без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии. На суде она полностью признала свою вину.

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