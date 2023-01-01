Алёна Бронникова Аттестаты о школьном образовании не получают около 2,5% выпускников пермских школ Удовлетворённость качеством образования выросла почти на 5% Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В пермских школах аттестаты об основном общем и среднем образовании получают только 97,5% выпускников 9 и 11 классов. Об этом рассказала начальник департамента образования Анна Деменева 16 мая на заседании комитета гордумы по социальной политике.

После доклада чиновницы депутат Марк Коробов поинтересовался статистикой по данному показателю: «На каждую тысячу детей 25 не доучиваются даже за 9 класс, не получают аттестаты. В сравнении с предыдущими годами, какая здесь динамика?».

Руководитель департамента ответила, что существенной динамики в сравнении с предыдущими годами нет. Этот коэффициент в Перми сохраняется ежегодно по количеству учеников. Сопоставить данные с другими регионами нет возможности, но, по словам чиновницы, по Пермскому краю наблюдается примерно такая же ситуация.

«Показатель 97,5% нами рассматривается как критический. Ведётся очень сложная многомерная работа по повышению качества образования. У нас есть несколько проектов, в том числе федеральный. Работаем со школами с низкими результатами, ведём мониторинги. К сожалению, на сегодня есть та проблема, с которой до 100% мы пока не справляемся», — отметила Анна Деменева.

Несмотря на долю выпускников, не получивших аттестат об образовании, в Перми в течение трёх лет около 25% школьников получают 225 и более баллов по результатам трёх выпускных экзаменов в форме ЕГЭ. Как сообщила чиновница, высокие баллы получает каждый одиннадцатиклассник. В целом удовлетворённость качеством системой образования в столице Прикамья выросла почти на 5% и достигла показателя 82,5% от общей численности опрошенных, что составило 104,4% от плана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.