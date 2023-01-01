Максим Артамонов Комитет гордумы поддержал предложение наградить ПЗСП почётной грамотой С инициативой выступил глава Перми Поделиться Твитнуть

Члены комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту поддержали предложение о награждении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» почётной грамотой города Перми.

Председатель комитета Василий Кузнецов отметил, что «почётной грамоты даже маловато, или она должна была быть получена очень давно».

О том, что ПЗСП могут наградить, стало известно в апреле. Соответствующую инициативу в гордуму внёс глава Перми Алексей Дёмкин, бывший гендиректор ПЗСП. В документе говорилось, что почётной грамотой Акционерное общество награждается «за значительный вклад в развитие Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации». Кроме того, предлагалось вручить компании памятный подарок.

Пермский завод силикатных панелей (АО «ПЗСП») основан в 1963 году. В настоящее время это один из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае. С 2018 по 2020 год во главе ПЗСП был Алексей Дёмкин. В ноябре 2020 года на внеочередном собрании акционеров был досрочно переизбран наблюдательный совет и гендиректор компании. Алексей Дёмкин покинул пост, поскольку стал главой Перми, а место гендиректора ПЗСП занял его родной брат Евгений. Их отец, Николай Дёмкин, возглавлявший компанию на протяжении долгих лет, вошёл в совет директоров ПЗСП.

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