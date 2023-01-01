Более двух тысяч жителей Прикамья подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» Поделиться Твитнуть

Организаторы пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» сообщили о результатах заявочной кампании, которая завершилась 14 мая. Всего на участие в новом сезоне подано около 160 тыс. заявок из всех регионов России и 89 государств мира.

Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет — на них приходится почти 28%, ещё 22% это участники от 41 до 45 лет, по 19% — от 31 до 35 лет и 46 лет и старше, 12% — молодые люди в возрасте до 30 лет. Существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году — 36%.

В топ-10 отраслей, в которых работают участники, вошли: промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций (22%).

По данным организаторов, в число федеральных округов-лидеров по числу заявок вошли Центральный (36% от общего числа), Приволжский (17%) и Северо-Западный (13%) округа. За ними следуют Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%).

От жителей Пермского края подано 2057 заявок: это 14-е место среди регионов России и пятое — в Приволжском федеральном округе.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, «Лидеры России» — ключевой конкурс страны по отбору управленцев с высоким потенциалом.

«Сегодня и регион, и целые отрасли экономики Прикамья нуждаются в управленцах «новой волны», обладающих самыми современными компетенциями. Поэтому приглашаем наших активных и инициативных земляков, которые стремятся совершенствовать свой профессионализм, принять участие в конкурсе», — подчеркивал ранее Дмитрий Махонин.

Все конкурсанты, которые успешно зарегистрировались, загрузили в систему анкету и видеоинтервью, смогут принять участие в следующем этапе проекта — дистанционном тестировании.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере миллиона рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Как подчеркивают организаторы, по итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сферах науки, образования, здравоохранения, информационных технологий. В их числе. например, Эдуард Соснин — министр экономического развития Пермского края.

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