Количество ландшафтных пожаров в Пермском крае удвоилось Поделиться Твитнуть

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С начала 2023 года в Пермском крае произошло в два раза больше ландшафтных пожаров, чем за АППГ. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова.

Он также заявил, что в этом году пожары начались необычно рано — первый зафиксирован 31 марта.

При этом Альберт Марданов отметил, что особый противопожарный режим в целом по региону снят, теперь решения о режиме локально принимают главы муниципалитетов, например, в Суксуне он продлён до конца месяца.

Сложная пожарная обстановке в регионе во многом связана с необычайно сухой и ветреной погодой. К концу недели продолжительность аномально засушливого периода в Перми и на большей части Пермского края, за исключением северных и западных районов, превысит 50 дней.

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