В Пермском крае на неделе ожидается сухая и тёплая погода до +25 градусов В среду жители Прикамья снова могут ощутить запах гари от лесных пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третья неделя мая в Пермском крае из-за блокирующего антициклона над Архангельской и Вологодской областями ожидается очень сухой с постепенным повышением температуры воздуха до +25 градусов к воскресенью. Ранее синоптики прогнозировали, что столбики термометров достигнут отметки в +25 уже к среде.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, по уточнённым данным прогрев воздуха в антициклоне будет идти не слишком быстро. В целом неделя ожидается по средней температуре около климатической нормы на юго-востоке края и на 4˚ теплее нормы на северо-западе.

Понедельник станет самым прохладным днём недели, с температурой воздуха от +15 до +19˚, в Перми до +18˚.

В вторник днём уже будет +17…+22˚, в Перми до +20˚, ветер слабый.

В среду днём установится слабый восточный ветер, что может снова способствовать распространению дыма от пожаров из Свердловской и Тюменской областей. Запах гари ощутят жители южных районов Пермского края.

Температура днём со среды по субботу не превысит +17…+22˚, в Перми будет +20...+21˚.

В воскресенье по мере прогрева воздушной массы в антициклоне ожидается потепление до +20…+25˚.

Осадков на неделе не будет, продолжится рост засушливости и пожароопасности. К концу недели продолжительность аномально засушливого периода в Перми на большей части Пермского края, за исключением северных и западных районов, превысит 50 дней.

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