Елена Синица Пермяки рассказали, куда отправятся в путешествие в 2023 году В этом году поездку запланировали 53% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр управления регионом провёл социологическое исследование среди жителей Пермского края и выяснил, куда они чаще отправляются в путешествия и на что обращают внимание при выборе поездки. В опросе приняли участие 630 человек.

Так, в этом году путешествие запланировали 53% опрошенных. При этом 24% сказали, что отправятся в поездку по Пермскому краю, 37% — в другие регионы страны, а 6% — за границу. Планируют путешествовать по России преимущественно мужчины (42%), респонденты 18-34 лет (43%) и жители Перми (42%).

Среди тех, кто решил посмотреть города нашей страны, по 22% выбрали Санкт-Петербург и Екатеринбург. В ТОП-5 популярных направлений внутри России также вошли Сочи (21%), Москва (14%), Казань и Краснодар (по 13%) и Горный Алтай (10%).

Сейчас главным ориентиром при выборе направления для 65% опрошенных является финансовая доступность. Также 32% проголосовали за красивую природу в месте назначения (32%), а благоприятный климат и удобство поездки или перелёта отметили по 25%.

Информацию о возможных направлениях поездок респонденты чаще всего узнают от друзей, родственников и коллег (43%), а также из поисковых систем (25%), сайтов и соцсетей турагентств (22%).

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Перми готов потратить на недельный отдых 42 тыс. руб. Однако горожане считают, что на идеальный недельный отпуск одному человеку требуется 155 тыс. руб.

37% опрошенных заявили, что денег на отпуск у них нет.

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