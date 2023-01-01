Средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае превысила в апреле 50 тысяч рублей Самую высокую зарплату обещают строителям Поделиться Твитнуть

Средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае по итогам апреля 2023 года составила 50 574 руб., это на 2050 руб. больше, чем в марте. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru.

При этом в целом по России средняя предлагаемая зарплата составляет 57 878 руб., а по Приволжскому федеральному округу - 48 078 руб.

Самую высокую заработную плату в Прикамье работодатели предлагают строителям – в среднем это 79 558 руб. На втором месте (77 143 руб.) рабочий персонал, на третьем – домашний и обслуживающий персонал (71 195 руб.). Также в пятерку лидеров вошли работники транспорта и логистики (69 653 руб.) и производственные специалисты (69 169 руб.).

Наиболее скромные заработные платы предлагают специалистам из профессиональных сфер "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" (32 778 руб.), "Административный персонал" (32 577 руб.), "Розничная торговля" (31 024 руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30 602 руб.), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (24 205 руб.) и «Наука, образование» (18 566 руб.).

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