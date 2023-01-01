В Пермском крае задержан мужчина, подкинувший учительнице взрывное устройство в полене Самодельной бомбой он хотел проучить подругу бывшей жены Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае задержан подозреваемый в организации покушения на учительницу из с. Уральское. По версии следствия, 54-летний мужчина заложил самодельное взрывное устройство в полено и подкинул его в дом учительницы. Женщина была подругой его бывшей жены. Подозреваемый был уверен, что именно из-за педагога расстроилась их семейная жизнь. Дровяной бомбой он хотел отомстить «разлучнице». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая в полене длиной 75 см и высотой 10 см обнаружила бумажный цилиндр с какими-то гранулами диаметром 1,5 мм. По результатам экспертизы выяснилось, что это взрывчатка массой 45 г с бездымным порохом. Устройство должно было сработать в тот момент, когда женщина отправила бы полено в печь. Взрывом могло бы разнести полдома, полагают специалисты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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