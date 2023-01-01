Елена Синица В Пермском крае электрозарядные станции «Россетей» стали платными В регионе это решение коснется пяти станций Поделиться Твитнуть

Иван Петров

С 15 мая электрозарядные станции, принадлежащие компании «Россети Урал» станут платными. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в Пермском крае платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС): в Перми на ул. Ленина, 53а, ул. Революции, 18, и ул. Камчатовской, 26, а также в Кунгуре — на ул. Ленина, 82, и на 79-м километре трассы Р242 Пермь — Екатеринбург, передает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее пользоваться ЭЗС можно было бесплатно, так как они работали в тестовом режиме. Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 руб. за 1 кВт-ч. Все зависит от начала времени зарядки и модели зарядной станции.

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