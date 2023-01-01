Елена Синица Летом организации отдыха и оздоровления посетят около 117 тысяч детей Прикамья Будет открыта 951 соответствующая организация Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В период летней оздоровительной кампании 2023 года на территории Пермского края планируется открытие 951 организации отдыха и оздоровления для детей и подростков. В частности, это 50 загородных лагерей оздоровительного и санаторного типов. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В совокупности охватить летним отдыхом и оздоровлением планируется около 117 тысяч детей.

Сейчас в соответствующих организациях проводятся санитарно-эпидемиологические экспертизы с применением лабораторных исследований. Краевой Роспотребнадзор выдал 840 санитарно-эпидемиологических заключений на организации по отдыху детей и их оздоровления.

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