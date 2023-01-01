Елена Синица В лесах Пермского края вводится ограничение пребывания граждан Решение принято из-за чрезвычайной пожарной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 до 19 мая в Пермском крае вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Очёрского, Осинского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Кыновского участкового лесничества, Чернушинского участкового лесничества. Причина — установление 4 и 5 классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность). Об этом сообщает минприроды региона.

Также сообщается, что такие же меры будут действовать на территории Добрянского лесничества с 16 по 19 мая и для Сивинского лесничества — с 18 по 19 мая.

На указанных территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.









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