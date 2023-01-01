Пермский край и Армения заключат соглашения о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Вагаршаком Арутюняном. Стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Прикамье является экономически мощной территорией, и мы видим очень большой потенциал в развитии и укреплении наших связей. Условия экономических санкций не только сближают с партнёрами из дружественных стран, но и подстёгивают к более тесному взаимодействию», — отметил Вагаршак Арутюнян, добавив, что по сравнению с 2021 годом товарооборот между регионом и Арменией значительно увеличился.

Посол также заметил, что армянская сторона уделяет особое внимание вопросам развития сотрудничества с регионами России по различным направлениям. Он предложил проработать и подписать документ, направленный на совместную внешнеэкономическую, социальную, образовательную и культурную деятельность.

«Развитие внешнеэкономической деятельности с Арменией — один из наших приоритетов, — сказал Дмитрий Махонин. — В прошлом году объём товарооборота между Пермским краем и вашей страной составил 11 млн долларов, экспорт вырос в два раза. Наши местные предприятия предоставляют удобрения, металлы, сельскохозяйственное сырьё, машиностроительную продукцию. Импортируем в основном продовольственную продукцию. Убеждён, что это не предел. Надеюсь, что наше дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество будет расширяться».

Губернатор поручил краевым профильным ведомствам проработать вопрос подписания соглашений о сотрудничестве с армянской стороной в рамках внешнеэкономической, социальной, образовательной и культурной деятельности. Он также пригласил представителя Республики Армения совместно с делегацией принять участие в XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Перми осенью, а также стать участниками и гостями других юбилейных мероприятий, проводимых в рамках 300-летия краевой столицы.

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