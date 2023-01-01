В пермской школе № 3 открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Виктор Сунцов погиб на Украине ровно год назад Поделиться Твитнуть

В пермской школе № 3 торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую разведчику Виктору Сунцову. В этом учебном заведении Виктор учился. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На церемонии присутствовала семья военнослужащего — мать, жена, двое сыновей, также друзья и близкие.

«Мы знаем, что героями не рождаются — ими становятся. И за этим стоит огромная работа над собой и любовь к Отечеству. Поэтому мы обязаны сохранить память о всех героях, отдавших жизнь за наше мирное небо», — написал глава региона.

Виктор Сунцов погиб 15 мая 2022 года при выполнении боевых задач на Украине. Ему было 38 лет. Указом президента России пермяк посмертно награждён орденом Мужества.

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