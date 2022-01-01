В спецоперации на Украине погиб разведчик из Перми
Виктор Сунцов служил по контракту с 2003 года
Во время спецоперации на Украине погиб житель Перми Виктор Сунцов. Ему было 38 лет. Указом президента России пермяк посмертно награжден Орденом Мужества.
Как сообщает «КП-Пермь», Виктор жил на ул. Декабристов, после окончания школы поступил в училище на специальность «плотник-столяр». В 2002 году его призвали в армию, с 2003 по 2007 год служил по контракту в Самарской области. В 2008 году уволился в запас.
В 2013-м вновь подписал контракт и служил в той же 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде. Дважды ездил в командировку в Сирию.
С 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Погиб 15 мая при выполнении боевых задач.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.