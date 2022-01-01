В спецоперации на Украине погиб разведчик из Перми Виктор Сунцов служил по контракту с 2003 года Поделиться Твитнуть

Виктор Сунцов

Во время спецоперации на Украине погиб житель Перми Виктор Сунцов. Ему было 38 лет. Указом президента России пермяк посмертно награжден Орденом Мужества.

Как сообщает «КП-Пермь», Виктор жил на ул. Декабристов, после окончания школы поступил в училище на специальность «плотник-столяр». В 2002 году его призвали в армию, с 2003 по 2007 год служил по контракту в Самарской области. В 2008 году уволился в запас.

В 2013-м вновь подписал контракт и служил в той же 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде. Дважды ездил в командировку в Сирию.

С 24 февраля принимал участие в специальной военной операции на Украине. Погиб 15 мая при выполнении боевых задач.

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