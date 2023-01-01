В Перми на участке улицы Сибирской завершён ремонт тротуаров Плитка не уложена только там, где стоят строительные леса для ремонта фасадов зданий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершён ремонт тротуаров по улице Сибирской на участке от Монастырской до Пермской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В ведомстве отметили, что исключением являются те участки, на которых установлены строительные леса для капитального ремонта фасадов домов. Здесь укладка тротуарной плитки будет выполнена после ремонта фасадов. На объекте также обустроена дождевая и кабельная канализации, установлено наружное освещение.

Капремонт ул. Сибирской стартовал в 2022 году и реализуется в несколько этапов. Первый этап ремонта — это как раз участок от ул. Монастырской до ул. Пермской.

В городском департаменте дорог и благоустройства уточнили, что в рамках первого этапа планируется также завершить работы по обустройству газонов, установить малые архитектурные формы, в целях организации безопасности дорожного движения переустроить системы фотовидеофиксации и светофорных объектов, нанести разметку.

Завершить первый этап капитального ремонта ул. Сибирской планируется к концу августа 2023 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.