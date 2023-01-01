Алёна Бронникова Глава Перми призвал горожан сообщать о лишних ограждениях и заборах Власти собираются их сносить Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава столицы Прикамья Алексей Дёмкин попросил пермяков присылать адреса и фото ненужных по их мнению ограждений для их дальнейшей ликвидации. Об этом он написал в своих соцсетях. Информацию можно оставить в альбоме «Пешеходные ограждения, требующие демонтажа» на официальной в группе городской администрации «Пермь Первая» на сайте «ВКонтакте». Вопрос будет взят в работу пермской дирекцией дорожного движения.

«Помимо того, что эти «оградки», как я уже сказал, часто не несут никакого практического смысла, их избыточность визуально «захламляет» город. При этом важно не впадать в крайности: есть участки, где ограждения нужны для обеспечения безопасности, например, в местах концентрации ДТП, или для сохранения газонной части. Конечно, там они демонтироваться не будут», — объяснил мэр.

Он добавил, что лишние заборы исключаются из проектов организации движения и демонтируются. Так, в 2021 году было подготовлено 92 схемы с учётом демонтажа пешеходных ограждений, в 2022 году их было составлено 67.

Кроме того, пермяков стимулируют отказаться от заборов, устанавливаемых вокруг домов. В ходе ремонта двора собственники могут получить субсидии на высадку живой изгороди.

Вопрос о сокращении металлических ограждений в Перми поднимался краевым правительством ещё в 2022 году. Как альтернативу заборам вокруг многоквартирных домов Алексей Дёмкин предложил установку живых изгородей. В марте 2023 года депутаты гордумы приняли решение исключить строительство ограждений из субсидирования на благоустройство придомовых территорий.





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