Алёна Бронникова

Власти Перми больше не будут субсидировать установку заборов вокруг многоквартирных домов

Проект решения принят на заседании гордумы

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забор вокруг дома

фото: happyhouse.guru

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение исключить установку заборов вокруг многоквартирных домов (МКД) из субсидирования. Компенсации предоставляются на благоустройство придомовых территорий.

Вопрос о сокращении металлических ограждений вокруг жилых домов поднимался в прошлом году. Летом 2022 года мэр Перми Алексей Дёмкин предложил устанавливать вместо них живые изгороди. По итогам обсуждения, депутаты пришли к выводу, что отмена этой статьи расходов является первым шагом к решению проблемы.

Вместо устройства ограждений в расходное обязательство включили установку освещения на всей придомовой территории. Раньше деньги выделялись только на освещение над входными группами, теперь на эти средства можно будет полностью осветить весь участок у дома. Компенсацию средств можно получить согласно Порядку предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий МКД, установленному городской администрацией.

Ранее этот проект рассмотрели депутаты гордумы на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству.

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