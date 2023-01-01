Алёна Бронникова Власти Перми больше не будут субсидировать установку заборов вокруг многоквартирных домов Проект решения принят на заседании гордумы Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение исключить установку заборов вокруг многоквартирных домов (МКД) из субсидирования. Компенсации предоставляются на благоустройство придомовых территорий.

Вопрос о сокращении металлических ограждений вокруг жилых домов поднимался в прошлом году. Летом 2022 года мэр Перми Алексей Дёмкин предложил устанавливать вместо них живые изгороди. По итогам обсуждения, депутаты пришли к выводу, что отмена этой статьи расходов является первым шагом к решению проблемы.

Вместо устройства ограждений в расходное обязательство включили установку освещения на всей придомовой территории. Раньше деньги выделялись только на освещение над входными группами, теперь на эти средства можно будет полностью осветить весь участок у дома. Компенсацию средств можно получить согласно Порядку предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий МКД, установленному городской администрацией.

Ранее этот проект рассмотрели депутаты гордумы на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству.

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