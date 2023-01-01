Алёна Бронникова

В Перми перестанут выделять субсидии на установку заборов вокруг МКД

Вместо них власти предлагают устанавливать живые изгороди

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фото: happyhouse.guru

Власти собираются перестать выделять субсидии на металлические заборы вокруг многоквартирных домов Перми. 

Как сообщил на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, «мы предлагаем исключить заборы из видов субсидированных работ в целях исполнения  пункта 3.10 протокола совещания у губернатора Пермского края по вопросам развития территорий города Перми от 3 марта 2022 года. И включить расширение субсидирования освещения на всю придомовую территорию».

Сейчас субсидии выделяются на установку осветительных приборов только над входными группами жилых домов и ограждения. После принятия решения, пояснил чиновник, будут приняты поправки, согласно которым территории могут быть освещены полностью, а выделенные средства на расходы нельзя будет направить на строительство заборов. 

Баскаков отметил, что по действующему законодательству собственникам помещений разрешено устанавливать заборы вокруг домов. Сократить количество ограждений может только внесение изменений в закон. Поэтому отмена субсидирования этой статьи расходов является первым шагом навстречу решения проблемы.

На заседании комитета гордумы предложение мэрии было поддержано.

Напомним, глава Перми поднимал вопрос сокращения металлических ограждений около МКД и возможности устанавливать вместо них живые изгороди на совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина 1 июня 2022 года. 

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