Алёна Бронникова В Перми перестанут выделять субсидии на установку заборов вокруг МКД Вместо них власти предлагают устанавливать живые изгороди Поделиться Твитнуть

Власти собираются перестать выделять субсидии на металлические заборы вокруг многоквартирных домов Перми.

Как сообщил на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков, «мы предлагаем исключить заборы из видов субсидированных работ в целях исполнения пункта 3.10 протокола совещания у губернатора Пермского края по вопросам развития территорий города Перми от 3 марта 2022 года. И включить расширение субсидирования освещения на всю придомовую территорию».

Сейчас субсидии выделяются на установку осветительных приборов только над входными группами жилых домов и ограждения. После принятия решения, пояснил чиновник, будут приняты поправки, согласно которым территории могут быть освещены полностью, а выделенные средства на расходы нельзя будет направить на строительство заборов.

Баскаков отметил, что по действующему законодательству собственникам помещений разрешено устанавливать заборы вокруг домов. Сократить количество ограждений может только внесение изменений в закон. Поэтому отмена субсидирования этой статьи расходов является первым шагом навстречу решения проблемы.

На заседании комитета гордумы предложение мэрии было поддержано.

Напомним, глава Перми поднимал вопрос сокращения металлических ограждений около МКД и возможности устанавливать вместо них живые изгороди на совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина 1 июня 2022 года.

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