Максим Артамонов В Кунгуре суд снова встал на сторону многодетного резервиста, которому отказали в отсрочке Его мобилизовали на спецоперацию осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

В Кунгурском городском суде рассмотрен административный иск о признании незаконным отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для отца троих детей. Суд постановил вернуть мужчину из войсковой части к месту проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда.

Как установил суд, в сентябре 2022 года мужчина был призван на военную службу по мобилизации, хотя имел право на отсрочку, так как является отцом троих несовершеннолетних детей, кроме того в семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги.

Не согласившись с отказом в предоставлении отсрочки, мужчина обратился в Кунгурский городской суд. Решением суда Пермского края отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации был признан незаконным.

Напомним, мужчина просил суд обязать призывную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве его на военную службу. Он ссылался на приказ Генштаба Вооружённых сил освобождать многодетных отцов от мобилизации.

В апреле этого года состоялось заседание призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, на котором решение призывной комиссии Кунгурского муниципального округа оставлено без изменения. Тогда мужчина вновь обратился в суд. Выяснилось, что истец состоит в трудовых отношениях с Поисково-спасательной службой в должности спасателя. Эта должность забронирована — работникам предоставляется отсрочка от призыва.

В итоге иск военнослужащего был удовлетворён, а отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации признан незаконным. Таким образом, мужчина должен вернуться домой к своей семье.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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