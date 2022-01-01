Максим Артамонов В Пермском крае суд признал незаконной мобилизацию отца троих детей из Кунгура Поделиться Твитнуть

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

Кунгурский городской суд признал незаконной мобилизацию местного жителя, отца троих детей. Мужчина обратился в суд, чтобы опротестовать отказ призывной комиссии предоставить ему отсрочку от мобилизации. Об этом сообщается на сайте суда.

Житель Кунгура просил суд обязать призывную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве его на военную службу. Он ссылался на приказ Генштаба Вооружённых сил освобождать многодетных отцов от мобилизации.

Мужчина указывал на то, что имеет право на отсрочку, так как имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, он воспитывает ещё несовершеннолетнего ребёнка своей супруги от первого брака.

Суд признал незаконным отказ в предоставлении отсрочки, и теперь призывная комиссия должна пересмотреть решение.

Вердикт суда пока не вступил в законную силу.

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