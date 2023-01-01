Максим Артамонов В Прикамье удалось предотвратить самоубийство 21-летнего жителя Кунгура Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено очевидцами происшествия/ КП-Пермь

В Кунгуре вечером 14 мая молодой человек переплыл Сылву, вышел на берег и грозился покончить с собой. Об этом рассказали изданию «КП-Пермь» очевидцы происшествия.

По словам людей, в руках у 21-летнего жителя «был какой-то предмет».

«Вскоре к реке приехали сотрудники Росгвардии и спасатели, но их он не подпускал, говорил, что если они приблизятся — покончит с собой. Он очень громко кричал что-то несвязное, но некоторые слова всё же удалось разобрать: парень просил привести к нему сотрудника полиции. И вскоре его привезли. Говорят, что им оказался местный участковый, который уже на пенсии. Он подошёл к парню, и они около 10 минут о чём-то беседовали, потом мужчина выхватил из рук парня предмет, успокоил и отвел к сотрудникам Росгвардии», — цитирует издание слова очевидцев.

В настоящее время с жителем, который пытался покончить с собой, всё в порядке. Из-за чего он хотел свести счёты с жизнью, не уточняется.

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