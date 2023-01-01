В Пермском крае на реставрацию солеваренного завода могут потратить более 40 млн рублей Работы должны завершиться в ноябре 2023 года Поделиться Твитнуть

"Музей соли" в Соликамске / фото: Niklitov

Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей-заповедник «Сользавод» 15 мая объявил конкурс на поиск подрядчика для ремонтно-реставрационных работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения, ансамбля «Усть-Боровской солеваренный завод» (контора сользавода)» (Соликамск, ул. Газеты «Звезда», 2, 1884 г.) под современное использование. На реставрацию здания власти готовы потратить 41 млн 945,7 тыс. руб. (максимальная цена контракта). Информация появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 31 мая, итоги конкурса подведут 6 июня.

Согласно проекту, выполненному ООО «Пермстроймет+», подрядчик должен провести реставрацию фасадов, ремонт архитектурных элементов, балкона, потолков первого этажа, установить систему автоматической пожарной сигнализации и эвакуационную лестницу.

Срок выполнения работ — с даты заключения договора по 30 ноября 2023 года.

Усть-Боровской солеваренный завод был построен в Соликамске в последней четверти XIX века и представлял собой комплекс деревянных промышленных сооружений, обслуживавших все этапы производства соли. В 1986 году на территории завода был открыт единственный в своём роде музей истории соли, являющийся филиалом Соликамского краеведческого музея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.