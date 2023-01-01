Алёна Бронникова На обустройство туристического центра Перми выделят 2,1 млн рублей Администрация устанавливает расходное обязательство на 2023 год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти столицы Прикамья опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году будет установлено расходное обязательство Пермского городского округа на сумму 2,1 млн руб. для реализации проекта «Театр улиц». Деньги будут выделены в рамках государственной поддержки региональных программ.

«Администрация Перми постановляет установить на 2023 год расходное обязательство Пермского городского округа на реализацию проекта «Туристский код центра города Перми». Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, осуществляются за счёт средств бюджета города Перми и софинансируются за счёт средств федерального бюджета и бюджета Пермского края», — сообщается в документе на сайте мэрии.

Согласно опубликованной информации, объём расходов является запланированным. Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем расходного обязательства назначен департамент дорог и благоустройства Перми.

В прошлом году Пермь стала одним из победителей федерального конкурса проектов по разработке туристского кода и обустройству исторических центров городов с инициативой «Театр улиц». Порядок предоставления и расходования субсидий на осуществление этой программы был принят на заседании правительства региона 13 апреля.





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