В Прикамье растёт число выданных автокредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого квартала 2023 года клиенты ВТБ в Пермском крае оформили кредиты на приобретение автомобилей на общую сумму около 500 млн руб., что на 90% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Всего в январе-марте ВТБ выдал кредиты населению на 6,2 млрд руб. Более половины всего объёма розничного кредитования, 3,4 млрд руб., пришлось на нецелевые кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале 2023 года выросли почти в полтора раза по сравнению с началом 2022 года.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Пермском крае составляет на сегодня около 75 млрд руб. 58% этого объёма, 43,6 млрд руб., приходится на ипотеку, чуть более трети — 25,7 млрд руб. — на кредиты наличными, оставшуюся часть составляют сделки по автокредитованию и кредитные карты.

Объём депозитов частных клиентов ВТБ в регионе по итогам трёх месяцев 2023 года превысил 86 млрд руб. Около 75% этого объёма — 64,7 млрд руб. — приходится на классические сберегательные инструменты: вклады, накопительные и текущие счета. При этом вложения в инвестиционные продукты показали по итогам квартала наиболее существенную динамику роста, увеличившись почти на 11% и достигнув 21,6 млрд руб.





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